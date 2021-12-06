FT: США пришлось убеждать ЕС в реальности российских планов «вторжения» на Украину

США пришлось поделиться «разведданными» с НАТО и странами Евросоюза, чтобы убедить их в якобы готовящемся «вторжении» России на Украину, сообщает со ссылкой на источники Financial Times.

По данным агентства, в начале ноября Вашингтон пошел на необычайно широкое раскрытие разведывательной информации, чтобы доказать союзникам в Европе российскую «агрессию». После этого США начали переговоры о сдерживании России.

«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели», — сообщил собеседник FT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину. Представитель Кремля назвал эти публикации нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозы ни для кого.