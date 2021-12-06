Свет в конце тайги. В Братске отпраздновали появление подсветки на легендарной ГЭС

В Советском Союзе знали толк в зеленой энергетике еще до того, как это стало западным «мейнстримом». Судите сами: в 1962 году в Германии, ныне известной многочисленными «ветряками», только дорабатывали первые атомные реакторы, а нынешний «локомотив» международной экологической повестки и президент США Джо Байден был юным студентом бакалавриата.

В то же время в городе Братске (Иркутская область) начала работать крупнейшая гидроэлектростанция в мире. И со временем ее значимость для страны не уменьшилась.

Потому-то корреспонденты «ПС» и оказались на заднем сидении серебристой «Волги» вместе с оператором местного телеканала, чтобы увидеть праздничное событие — запуск декоративной подсветки на ГЭС. И не спешите делать вывод о том, что это событие можно пропустить. Это еще как важно. Лучше посмотрите на свои лампочки: не исключено, что горят они усилиями местных работяг и бурным движением реки Ангары. Братская ГЭС по сей день обеспечивает электроэнергией каждый восьмой город России.

ИА Политика Сегодня / Олеся Михайлова

Ехать от центра Братска до станции не так уж и близко: советские градостроители напрасно рассчитывали на бурный рост индустриального города вширь. Гоним «под сотку» по извилистой дороге, лежащей через тайгу. Опасаюсь, что до места назначения мы так и не доедем. Здесь лихая езда — местная особенность, так что спустя 40 минут уже стоим у живого памятника советской энергетики, созданного под ленинским девизом «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны». С первым как-то не задалось, несмотря на 70 лет социализма, а вот со вторым пунктом проблем нет.

ГЭС в Братске называют «матерью» — градообразующее предприятие, как-никак. Важнее крупнейшего в РФ алюминиевого завода, которого в городе не было бы без гидроэнергии. Зная все это, совсем не удивляет, что посмотреть на подсветку собирается добрая сотня братчан. Мороз и шквалистый ветер им не страшен. Да и нам, петербуржцам, тоже. Терпеливо слушаем включенные организаторами советские песни («Говорят, геологи романтики...»), коллективно и напряженно ждем «того самого» момента. Может, что-то похожее чувствовали крестьяне и колхозники в 1920-х, впервые включая «лампочку Ильича»?

ИА Политика Сегодня / Олеся Михайлова

В толпе журналистский слух обостряется: девушки обсуждают похудевшую подружку, мужчины по-сибирски угрюмо молчат, кричит раздраженный младенец. Наконец появляется мэр Братска Сергей Серебренников, директор ГЭС Евгений Стрелков и глава энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. Братчане пытаются хлопать, но в виду зимнего варежко-перчаточного режима оваций не слышно. После торжественной речи, в которой без уважительного упоминания президента Владимира Путина не обошлось, нажимают заветную кнопку.

В целом, все в восторге. Но один из присутствующих все же бурчит: «Лучше бы мне эти деньги дали, чем на подсветку их тратить». И тут начинается салют — судя по радостному гулу, праздничное настроение окончательно захватило толпу. Вновь ироничный комментарий братчанки: «Ну все, миллион списали».

Подозреваем, фейерверк обошелся городскому бюджету куда дешевле, а сумма с шестью нулями фигурирует ради красного словца. Да и слова представителей мэрии эти доводы лишь подтверждают: праздничные залпы — приятный бонус для жителей города от компании En+ Group.

ИА Политика Сегодня / Пресс-служба Администрации города Братска

В женской компании неподалеку обсуждают директора ГЭС: мол, «отрастил живот». Кто-то в лучших традициях народного «бодипозитива» возмущенно вопрошает: «Так а что поделать, если живот?! Не есть, что ли?». Предмет обсуждения не совсем понятен, директор станции не похож на человека, страдающего грехом чревоугодия.

ИА Политика Сегодня / Пресс-служба Администрации города Братска

Вот и все. Садимся в «Волгу». Наш спутник сдержанно комментирует ситуацию: «Получается, просто прожекторы поставили, и все». Ожидал чего-то большего? Констатировал факт? Возможно. Августовский сброс воды на ГЭС (до этого случался 26 лет назад) впечатлил его больше — говорит, красота была невероятная. И действительно, весь Instagram по геотегу «Братск» забит фотографиями на фоне рукотворного водопада.

И все-таки гидроэлектростанция как была «матерью» этого города, так ею и осталась. С родителями всегда так: любишь и ценишь, пусть и хочется иногда что-нибудь по-тинейджерски раскритиковать. В общем, горожане мероприятием остались довольны.