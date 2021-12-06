Каждый пятый россиянин ассоциирует СССР с верой в светлое будущее

Россияне, участвовавшие в опросе ВЦИОМ, назвали ассоциации с СССР. Каждый пятый респондент связывает Советский Союз со стабильностью и верой в светлое будущее.

Чаще других об этом говорили военнослужащие (40%) и люди с высшим образованием (33%). Также такую позицию высказывали лица в возрастной категории 45-59 лет (28%) и более 60 лет (23%).

Для 13% россиян Советский Союз связан с положительными эмоциями и ностальгией по приятным воспоминаниям. Еще участвовавшие в опросе россияне (11%) ассоциируют СССР с детством и юностью, или же с молодостью своих родителей. Эти ответы были популярны среди старшего и среднего поколения.

Каждый десятый участник упомянул в числе ассоциация многонациональность страны и дружбу народов. 8% респондентов отметили, что СССР связан у них с другой властью и назвали советских руководителей Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева и Никиту Хрущева. Столько же говорили, что в СССР было бесплатное образование и в целом жизнь была лучше.