Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, которая посвящена словам лидера партии Европейской народной фракции в Европарламенте Манфреда Вебера о российском трубопроводе «Северный поток — 2».

Недавно политик во время беседы с газетой Bild am Sonntag призвал будущие власти Германии закрыть газопровод, если Москва якобы «нападет» на Украину. По словам Вебера, в случае использования оружия Россией газопроводу якобы настанет конец.

Депутат отметил, что в таком случае начало работы «СП-2» было бы исключено. Вебер подчеркнул, что будущим властям необходимо «четко озвучить эту цену».

Пользователи написали, что в результате этого цену придется платить не главе российского государства Владимиру Путину, а немецким потребителям. По их словам, Вебер также несет ответственность за это. Отказ Берлина от ядерной энергетики и угля сделал его зависимым и «уязвимым для шантажа».