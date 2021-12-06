Пушков: НАТО не планирует воевать за Украину

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о «миллионах» беженцев в случае «российского вторжения».

Свое заявление Резников сделал в статье для СМИ США. ПО его словам, в случае полномасштабного конфликта в Европу хлынут «три-пять миллионов беженцев», что станет для ЕС крупной проблемой.

«В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек Альянса Столтенберг это ясно дал понять», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что НАТО не имеет обязательств защищать Украину. Парламентарий полагает, что именно поэтому Киев пытается запугать Запад, поскольку других доводов «явно не хватает».