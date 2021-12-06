Имидж — все. Почему глава ЯНАО Артюхов жаждет быть отличником

В сегодняшней России трудно найти более образцового губернатора, чем глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Пресса часто сопровождает его эпитетом «самый молодой» и загадочным термином «технократ». Первое подтверждается фактом — регион Артюхов возглавил в 30 лет, что является возрастным рекордом среди его коллег, а под вторым подразумевается наличие компетенций в экономике и госуправлении.

Сухие справочные публикации гласят, что Артюхов с рождения живет и работает на Ямале, был гимназистом-отличником, блестяще закончил магистратуру ТомГУ по специальности «экономика», а после отправился в государство Сингапур, где победили коррупцию. Там будущий ямальский руководитель постигал бизнес-премудрости в престижной школе INSEAD.

На родине Артюхову будто бы прочат большое политическое будущее. Идиллическое, как его Instagram, в котором собраны все ритуальные символы выхолощенного и подчеркнуто лояльного российского чиновника — от таежного фото президента Владимира Путина и архивных снимков участников ВОВ, до скрытой рекламы отечественного автопрома. На LADA XRAY и УАЗ «Патриот» молодой технократ второй год подряд объезжает свои владения, чтобы лучше понимать людские чаяния.

Prt Scr instagram.com / @artyukhov_da

Народ будто бы отвечает ему взаимностью — сообщалось, что Артюхов оказался лидером среди глав российских регионов по уровню доверия пользователей соцсетей. Различные политологические метрики не отстают в лестных оценках — по данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», в октябре глава ЯНАО был на девятом месте по эффективности, аналитики «Минченко консалтинг» ранее высоко оценивали его политическую устойчивость.

Столь высокие оценки подкреплены карьерными достижениями. В середине ноября глава государства даровал Артюхову пост председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика». Эксперты тут же принялись прочить главе ЯНАО руководство профильным федеральным агентством. На родине у Артюхова тоже все складывается благополучно — крупные федеральные арктические проекты позволяют накапливать политические дивиденды.

Казалось бы, Дмитрий Артюхов безупречный губернатор, однако есть маленькое «но». Его никто не выбирал. То есть формально, конечно, за него проголосовали депутаты Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, но скептики могут небезосновательно порассуждать на тему легитимности такой процедуры. Голосование было тайным.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Вскоре после назначения Артюхова на губернаторский пост журналисты все же раскопали небольшой скелетик в шкафу его безупречной биографии. Собеседница Znak.com рассказала историю, как в студенческие годы нынешний глава ЯНАО донимал соседей громкой музыкой, демонстрировал барские замашки и безнаказанность категоричным заявлением «Мы — власть!». Под «мы», вероятно, подразумевал еще и отца — влиятельного тюменского единоросса Андрея Артюхова.

Впрочем, журналисты сделали оговорку, что не красящая Артюхова-младшего история появилась в медиа в ноябре 2011 года, когда папа ямальского губернатора избирался в Тюменскую областную думу.

Директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп», политтехнолог Сергей Маркелов в беседе с «Политикой Сегодня» не взялся разделить популярное среди его коллег мнение о рождении новой политической звезды крупного масштаба. Помимо влиятельного родителя Артюхову повезло с регионом, который вполне можно назвать благополучным с точки зрения ресурсов и внимания московского начальства. Однако, как отметил эксперт, отточенного пиара мало для успешной карьеры на федеральном уровне.

«В России это двусмысленная история — пиар идет вторым-третьим местом до того, как все условные элиты договариваются о новом человеке и начинают его двигать. Пиар в России не главный, за мою двадцатилетнюю статистику я не видел, чтобы кто-то очень круто вложился в публичность, и это послужило бы ему хорошей путеводной звездой. Нет таких политиков сегодня в России. Все эффективные карьерные политические траектории неведомы ни вам медийщикам, ни нам экспертам-политологам. Пиар потом прилагается. Информационный разгон Артюхова у меня вызывает вопросы», — поделился мнением Маркелов.

На то, что репутация образцового чиновника стоит для Артюхова во главе угла, ранее косвенно указывал и экс-председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. «Сенсацией из ничего» он назвал скандальную историю с увольнением журналистки ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской из-за несогласованного с властями региона вопроса президенту Путину.

Она обратила внимание президента на тему строительства моста через Обь — проект забуксовал, несмотря на старания Артюхова. Минувшим летом пресса вновь писала о километровых очередях на проблемной переправе в ЯНАО, которая портит чей-то безупречный имидж.