Немецкий дипломат Ишингер посоветовал Киеву избегать членства в НАТО по примеру Хельсинки

Украине следует обратить внимание на модель поведения Финляндии, когда дело касается отношений с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер изданию Handelsblatt.

По словам политика, Хельсинки является членом Евросоюза, при этом он не стремится попасть в НАТО. Это должно стать примером для Украины, причем в долгосрочной перспективе.

Ишингер также добавил, что членство Украины в НАТО станет для России «красной чертой». При этом отрицать возможность вступления Киева в Альянс не получится. Кроме того, отметил дипломат, все заявления о так называемом «вторжении» РФ на Украину являются ложными, поэтому Правительству Германии необходимо развивать диалог с Россией и поддерживать отношения с НАТО и ЕС.

Москва же не раз опровергала публикации западных СМИ о готовящемся «вторжении» на Украину. Россия отмечала, что никому не угрожает и перемещает войска исключительно в пределах своей территории.