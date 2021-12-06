Немецкий дипломат Ишингер счел невозможным остановить «Северный поток — 2»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что время для остановки газопровода «Северный поток — 2» ушло.

Дипломат в интервью Handelsblatt отметил, что проект остается проблемой не только в плоскости отношений с Украиной, но и в германо-американских отношениях. Остановка проекта со стороны ФРГ облегчит жизнь президенту США Джо Байдену, отметил он.

«Да, но для этого [остановки], очевидно, сейчас уже слишком поздно», — сообщил он.

Глава Мюнхенской конференции сообщил, что даже при условии, что Берлин после выхода из атомной энергетики после 2030 года вознамерится отказаться от угля, потребность Германии в газе в среднесрочной перспективе не снизится. По его словам, Берлину важно обеспечить понимание и серьезного отношения к политике ФРГ в США.

Ишингер заявил, что в конгрессе США до сих пор не понимают, почему Германия не становится более независимой в вопросе поставок российского газа. Он заявил, что с позиции Вашингтона ФРГ помогает России.