Вирусолог Волчков: «Спутник V» должен пройти повторные испытания для принятия в Европе

Москва вынуждена проводить повторные испытания по европейским стандартам для принятия вакцины против коронавирусной инфекции отечественного производства «Спутник V» в ЕС. Соответствующей информацией поделился вирусолог Павел Волчков.

Волчков во время беседы с изданием «Известия» заявил, что испытания российского препарата против коронавируса необходимо проводить чуть ли не под наблюдением камер. Эта мера помогла бы доказать соблюдение правил испытаний, отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Вирусолог считает, что многие испытания пришлось бы пройти по второму разу. По словам Волчкова, большим плюсом является наличие информации о клиническом использовании отечественного препарата в различных странах.

Эксперт предположил, что необходим год только на «доклинику» и столько же времени на «клинику». Сначала необходимо составить корректный доклинический пакет и принести его регулятору в Европе.