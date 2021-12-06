Минск анонсировал ответные меры на новые санкции Запада

Минск в ближайшее время объявит об ответных «адекватных» мерах на новые санкции Запада, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

По его словам, это произойдет после выходных. Головченко подчеркнул, что Минск «ни на кого не нападал», но из-за развязанной против него экономической войны вынужден принять меры.

«И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричные», — заявил политик в эфире «Беларусь 1».

Новые санкции Евросоюза против Белоруссии затронули 17 физических лиц и 11 организаций. Ограничения касаются въезда на территорию ЕС, замораживания счетов. Санкции также поддержали США, Великобритания и Канада.