Эсминец США приплыл в порт Румынии в акватории Черного моря

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke приплыл в румынский порт Констанца в рамках запланированного визита. Соответствующей информацией поделился пресс-центр Шестого Флота ВС Соединенных Штатов.

Корабль США находится в акватории Черного моря с 25 ноября. Американский эсминец уже успел посетить болгарскую Варну. По словам пресс-службы Шестого флота, судно проводит в Черном море «рутинные» маневры по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности.

Российские военные недавно заявили, что наблюдают за перемещением этого американского корабля. Ранее в текущем году Arleigh Burke осуществлял патрулирование в акваториях Баренцева, Балтийского, Черного и Средиземного морях. В румынском порту в ноябре также присутствовал другой американский эсминец Mount Whitney.