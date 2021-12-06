Сатановского разочаровала опубликованная в Bild схема «захвата Россией Украины»

Карта Украины со схемой нападения российских войск, опубликованная на днях немецкой газетой Bild, больше подходит для компьютерной игры, чем для документа, якобы «лежащего в столе у Путина».

Так известный российский политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал материал немецких журналистов, в котором была опубликована «схема российского вторжения», якобы назначенного на январь-февраль 2022 года.

По словам эксперта, сообщение немецких журналистов, которые, ссылаясь «на источники в НАТО и украинской разведке», представили читателям поэтапную схему наступления российских войск, с указанием, куда и когда пойдут российские танки, где десант высадится с моря, а где – с воздуха, просто разочаровывает.

«Во-первых, что так долго? Решили отгулять Рождество и Новый год со всеми каникулами, что ли? Во-вторых, что так мало? – иронично интересуется Сатановский. — Там, судя по схеме, не то, что на исходные рубежи, где в советские времена их и наши войска стояли, НАТО и "Варшавского договора", но даже на бывшую границу СССР российская армия не выйдет. Киев займет, и все. Никакой фантазии».

При этом политолог отмечает, что те самые «источники», на которые ссылаются авторы немецкой газеты, оказались настолько ленивыми, что не потрудились даже нормально нарисовать карту.

У них почему-то получилась не карта российского Генштаба, а «какой-то огрызок плана "Барбаросса"», констатирует эксперт.

«Шиворот-навыворот. С характерными надписями, вроде "Транснистрии", которые еще с карт Третьего рейха времен войны помнятся. Для компьютерной игры — в самый раз. Для схемы, которая «лежит в ящике стола у Путина» — бред сивой кобылы», — отмечает Сатановский.

Особенно, по словам политолога, удивляет тот факт, что «источникам» немецкого издания оказались заранее в деталях известны планы наступления российских войск. Тем самым «источникам», которые проворонили начало всех операций российских войск за последние годы, подчеркивает Сатановский. Западные журналисты, прозевавшие все, что можно, вдруг «как на ладони» представили точные сведения об этапах, сроках и рубежах будущего российского наступления.

«Провидцы и стратеги, ядрена вошь. Кто не Бисмарк, тот Мольтке, кто не Гудериан, тот Канарис…», — язвительно заключает политолог.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Напомним, ранее политики в Вашингтоне, в НАТО и на Украине выразили «озабоченность» якобы активными перемещениями российских войск на российской же территории, но неподалеку от украинской границы. При этом украинская разведка сообщила о якобы полученных сведениях о том, что Россия намерена дождаться январских морозов, чтобы пойти в наступление на Украину «по льду Днепра».

В Москве на все эти сообщения неоднократно отвечали, что Россия не намерена ни на кого нападать, а все заявления о якобы готовящемся вторжении являются спекуляциями с целью разжечь военную истерию.