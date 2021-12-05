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Хоккеист «Аванграда» Гончаров стал звездой социальных сетей после интервью

Спорт
Хоккеист «Аванграда» Гончаров стал звездой социальных сетей после интервью

Хоккеист «Авангарда» Максим Гончаров после того, как его команда потерпела поражение от «Ак Барса» в рамках игры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), дал новое юмористическое интервью и привел поклонников в восторг.

Пресс-центр «Авангарда» записал со спортсменом одно флеш-интервью в ОАЭ. При этом хоккеист не попал в заявку на игру, но стал главной звездой омской команды в Сети. Гончаров заявил, что команду кормили макаронами с сосиской и компотом. Во время беседы пресс-атташе «Авангарда» Олег Малицкий отметил, что пять дней назад в Дубае вообще отсутствовали лед и арена. Хоккеист искусно удивился этой информации.

«Вообще не было льда? А что было? Получается, не лед? Удивительно! Ну, это прямо восьмое чудо света», - прокомментировал защитник.

Поклонники омской команды в комментариях под видео посмеялись и отметили, что Гончаров обладает отличным чувством юмора. Ряд фанатов даже признавались в любви и называли защитника самым милым российским спортсменом.

#хоккей #авангард #гончаров