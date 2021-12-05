Хоккеист «Аванграда» Гончаров стал звездой социальных сетей после интервью

Хоккеист «Авангарда» Максим Гончаров после того, как его команда потерпела поражение от «Ак Барса» в рамках игры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), дал новое юмористическое интервью и привел поклонников в восторг.

Пресс-центр «Авангарда» записал со спортсменом одно флеш-интервью в ОАЭ. При этом хоккеист не попал в заявку на игру, но стал главной звездой омской команды в Сети. Гончаров заявил, что команду кормили макаронами с сосиской и компотом. Во время беседы пресс-атташе «Авангарда» Олег Малицкий отметил, что пять дней назад в Дубае вообще отсутствовали лед и арена. Хоккеист искусно удивился этой информации.

«Вообще не было льда? А что было? Получается, не лед? Удивительно! Ну, это прямо восьмое чудо света», - прокомментировал защитник.

Поклонники омской команды в комментариях под видео посмеялись и отметили, что Гончаров обладает отличным чувством юмора. Ряд фанатов даже признавались в любви и называли защитника самым милым российским спортсменом.