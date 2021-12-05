Руководитель «ЖКХ Контроль» Бредец раскритиковала уборку снега в Петербурге

Петербуржцы не могут отдохнуть от пробок, аварий и сугробов во дворах из-за снега и льда. Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» в Северной столице Алла Бредец полагает, что, пока в городе отсутствует единая стратегия по очистке снега, бардак не закончится.

Бредец заявила, что возмущенные люди звонили на горячую линию, так как они видят, что на интерактивной карте показана работа десяти КАМАЗов на Шпалерной улице и 15 автомобилей — на весь Калининский район. По мнению специалиста, такой подход является несерьезным и вызывает недовольство. Материал об этом опубликовал ФАН.

Эксперт по ЖКХ подчеркнула, что администрация распределила уборку снега в Петербурге по зонам между тремя исполнителями. Однако они заинтересованы не в общем успехе, а в личном результате. По этой причине первые убирают снег с дорог, а вторые прячут кучи осадков в дворах. По словам Бредец, в результате происходит «бессмысленное перекидывание снега туда-обратно».