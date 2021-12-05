Чеснок и чечевица положительно влияют на укрепление иммунитета

Вещества, которые могут быть полезными для иммунной системы, содержатся в чесноке и чечевице. Специалисты рекомендуют добавить эти продукты в рацион питания.

Чечевица является источником цинка. Это вещество стимулирует выработку антител иммунной системой. Кроме того, цинк необходим при делении и дифференциации клеток. Помимо этого, чечевица является источником селен. Именно это вещество защищает клетки кожи и слизистые оболочки.

Также в состав чеснока и лука входят аллицины — вещества, участвующие в выработке ферментов, защищающих клетки от воздействия свободных радикалов. Также для работы организма полезна цветная капуста, брокколи и семена льна.

Укрепить иммунитет в период межсезонья поможет правильное питание и спорт. Кроме того, важно соблюдать правила гигиены и проходить вакцинацию от инфекций.