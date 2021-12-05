Диетолог Мотова заявила, что некоторые здоровые привычки могут вредить организму

Привычки, которые многие люди считают полезными, на самом деле могут нанести вред здоровью, сообщает диетолог Елена Мотова.

Медик привела в пример людей, которые мечтают добиться стройной фигуры и ради этого отказываются от множества продуктов и блюд. Обычно они отдают предпочтение обезжиренной еде и регулярно выполняют физические нагрузки.

Но в итоге человек приобретает нарушение работы пищеварительной системы и проблемы со здоровьем. А иногда люди убирают из рациона сладкие и мучные продукты, но при этом позволяют себе употреблять алкоголь и курить. Однако спиртное — это мощный канцероген, а табак опаснее сахара, напомнила Мотова в своем Instagram-аккаунте.