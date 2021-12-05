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Диетолог Мотова заявила, что некоторые здоровые привычки могут вредить организму

Общество
Диетолог Мотова заявила, что некоторые здоровые привычки могут вредить организму

Привычки, которые многие люди считают полезными, на самом деле могут нанести вред здоровью, сообщает диетолог Елена Мотова.

Медик привела в пример людей, которые мечтают добиться стройной фигуры и ради этого отказываются от множества продуктов и блюд. Обычно они отдают предпочтение обезжиренной еде и регулярно выполняют физические нагрузки.

Но в итоге человек приобретает нарушение работы пищеварительной системы и проблемы со здоровьем. А иногда люди убирают из рациона сладкие и мучные продукты, но при этом позволяют себе употреблять алкоголь и курить. Однако спиртное — это мощный канцероген, а табак опаснее сахара, напомнила Мотова в своем Instagram-аккаунте.

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