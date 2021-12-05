Во Франции задержали 48 человек на акциях против кандидата в президенты Земмура

Французские правоохранители задержали 48 участников акций протеста против баллотирующегося в президенты журналиста Эрика Земмура, которые прошли в Париже и его пригороде Вильпенте.

Полицейские выписали 46 штрафов за несоблюдение периметра безопасности на протестной акции, сообщили в парижской префектуре.

Первый предвыборный митинг Земмура проходит в выставочном комплексе в Вильпенте — его территория находится под усиленной охраной. На мероприятие пришли около 19 тысяч человек, поддерживающих кандидата.

Придерживающийся правых взглядов журналист Эрик Земмур заявил, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Франции. Он намерен остановить поток мигрантов и «вернуть Францию французам», а также решить вопрос безработицы.