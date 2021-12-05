Путин заявил, что «Спутник V» должен как можно быстрее получить сертификат ВОЗ

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественный препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» должен как можно быстрее получить сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Глава государства отметил, что таким образом препарат удастся широко распространить по всему миру. Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день около 200 млн человек по всему миру получили прививки от COVID-19 российскими вакцинами.

Также российский лидер сообщил, что анализ результатов использования «Спутника V» за рубежом показывает, что препарат является безопасным. Кроме того, он демонстрирует эффективные результаты в борьбе с опасной болезнью. Об этом Владимир Путин сообщил во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.