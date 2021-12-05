Der Spiegel считает, что после ухода Курца его партию ждет стремительное падение

Уход экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца повлияет на будущее Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавлял. Соответствующее мнение озвучили в немецком журнале Der Spiegel.

По данным авторов статьи, АНП уже находится на грани падения. В этом виноват по большей части сам Курц, отметили они. Летом австрийский экс-канцлер сделал опрометчивое заявление — несмотря на протест вирусологов — о завершении пандемии коронавируса для вакцинированных граждан, напомнили в издании. Это и стало последней каплей, которая привела к стремительному краху его партии, заявили в Der Spiegel.

Также немецкий журнал раскрыл правду об истинной причине ухода Курца. Он связан с тем, что австрийский политик хочет, чтобы падение партии связали с его исчезновением, считают авторы статьи.

Также стоит отметить, что, по мнению Der Spiegel, не факт, что Курц ушел навсегда. Возможно, он еще вернется на политическую арену, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер Австрии Себастьян Курц и некоторые из его близких политических коллег подозреваются генеральным прокурором в распространении фальсифицированных опросов в СМИ. Сообщается, что на это были направлены значительные средства из государственного бюджета.