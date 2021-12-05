Режиссер Хотиненко оценил вклад умершего Рудинштейна в российскую киноиндустрию

Режиссер Владимир Хотиненко почтил память продюсера Марка Рудинштейна и подчеркнул значение кинофестиваля «Кинотавр», созданного покойным артистом.

Рудинштейн ушел из жизни 5 декабря в возрасте 75 лет. Хотиненко обратился к близким и родственникам покойного продюсера с соболезнованиями. Он также вспомнил, что общался с Рудинштейном в период его работы куратором фестиваля «Кинотавр». Режиссер оценил вклад продюсера в развитие отечественной киноиндустрии с помощью ежегодного кинособытия.

«Прежде всего, хочется выразить соболезнования людям, которые по-настоящему близки ему, которым он был дорог. Он персона конечно, все-таки "Кинотавр", который существует — это его детище», — отметил режиссер в беседе с каналом РЕН ТВ.

Рудинштейн являлся главным продюсером «Кинотавра» после его основания. Помимо «закулисной» работы в кино, он также известен в качестве актера. Рудинштейн скончался после пребывания в коме, подключенный к аппарату ИВЛ.