Полицейский автомобиль переехал пять человек на акции протеста в Мьянме

Автомобиль службы безопасности наехал на толпу протестующих в Янгоне, пять человек получили смертельные ранения, передает Myanmar Now со ссылкой на очевидцев.

По информации Reuters, в результате инцидента пострадали десятки участников акции. Минимум 15 человек были арестованы.

В феврале 2021 года мьянманские военные ввели в стране чрезвычайное положение на один год и сместили все высшее руководство, включая президента Вин Мьина. Они объяснили это масштабными фальсификациями на минувших выборах. Все это время в Мьянме проходят акции протеста против смещения правительства.