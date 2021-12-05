Путин рассчитывает на дальнейшее отсутствие российского потока беженцев в Европе

Миграционного потока из РФ в европейские страны нет. Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По мнению Путина, он рассчитывает на то, чтобы такое положение дел и впредь оставалось неизменным. Об этом лидер российского государства заявил во время разговора по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

«Что касается миграционных потоков. Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше», — рассказал Путин.

По его словам, проблемную ситуацию на границе Белоруссии и Польши следует деполитизировать.