России уже недостаточно только отбиваться и отплевываться в ответ на нападки Запада, она должна действовать так, чтобы расплата за подлость и мерзость оказывалась больше, чем кто-то мог ожидать.

Об этом израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По словам эксперта, у России есть все возможности, чтобы жестко наказать коллективный Запад за совершаемые на нее атаки.

Однако пока противостояние России и Запада лишь нарастает, усилиями в том числе и Соединенных Штатов Америки. Изменяющаяся геополитическая реальность несет в себе разные риски и может привести к военному противостоянию, предупредил эксперт. А с течением времени угроза будет продолжать нарастать.

Россия же, по словам Кедми, до сих пор остается в «глухой обороне», но при имеющихся у нее успехах такая политика не может гарантировать Москве победу в противостоянии с Западом. Поэтому русские должны так отвечать на нападки в свой адрес, чтобы нападающим было неповадно продолжать.

Силы Запада, предпринимая атаки на Россию, должны осознавать, что они не только не достигнут поставленных целей, но и в результате ответных действий Москвы понесут большой урон.

«Я скажу на самом простом, примитивном уровне. Выставили российского дипломата – выгнать пять. И сказать, что в следующий раз будет десять. Все. Они должны понимать, что не просто не достигнут цели, а получат неадекватный ответ. Их плата за подлость и мерзость должна быть больше, чем они рассчитывали. А только отбиваться и отплевываться недостаточно», — объяснил Яков Кедми.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее на уходящей неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс не признает за Россией право иметь свою зону интересов и распространять свое влияние даже на соседние страны. По его словам, Киев имеет полное право принимать самостоятельное решение о вступлении в западный военный блок, а Москва не должна этому препятствовать.