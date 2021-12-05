Белый дом указал на высокую роль разговора Путина и Байдена 7 декабря

Предстоящая онлайн-встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена будет весьма важной, отметила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Недавно ожидаемый разговор комментировал сам американский лидер. Он подчеркнул, что рассчитывает на долгую беседу с Владимиром Путиным. Также роль предстоящего видеозвонка высоко оценила Карин Жан-Пьер.

«Очевидно, разговор, который президент (Джо Байден. — Прим. ред) проведет с президентом Владимиром Путиным, будет очень важным. Замены диалогу между лидерами нет», — пояснила заместитель пресс-секретаря.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков обратил внимание на отсутствие договоренностей по очной встрече двух президентов после созвона. Москва и Вашингтон пока не пришли к соглашению по этому вопросу, добавил он.