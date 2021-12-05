Coca-Cola присоединилась к обсуждению проблем экологии на форуме «Мы вместе»

Спикеры международного форума гражданского участия «Мы вместе» обсудили проблемы загрязнения водоемов пластиком. В беседе также приняла участие глава пресс-службы Coca-Cola HBC Россия Ирина Лазукова.

На круглом столе, организованном «Русской Медиагруппой», также поднимался вопрос о том, как СМИ и лидеры общественного мнения могут повлиять на улучшение ситуации. Проблема попадания пластика в реки и моря является одной из главных в экологической повестке. «Русская Медиагруппа» ставит перед собой задачу обратить внимание общества на данную проблему и внести максимальный вклад в дело очищения водоемов.

«Здесь собрались представители разных направлений, крупный бизнес, парусный спорт, музыкальная индустрия и индустрия красоты, экологи — и все они могут повлиять на аудиторию, – резюмировал управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников. — Мы говорим не просто об образовании, а о борьбе за право почувствовать себя цивилизацией. И именно необходимость очищения водоемов от пластика предлагаем сделать центральной темой "зеленой инициативы" музыкальной индустрии в будущем году».

По словам представителя Coca-Cola, созданный компанией проект «Разделяй с нами» помог собрать 90 тысяч тонн отходов упаковки. Лазукова рассказала, что в компании все занимаются раздельным сбором отходов. Она отметила, что прививать такое отношение могут большие компании в партнерстве с друг другом.