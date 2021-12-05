Депутат Шеремет назвал безрассудным отказ Байдена соблюдать красные линии стран

Отказ лидера США Джо Байдена соблюдать красные линии в международных отношениях является безрассудным, рассказал депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, американский президент также демонстрирует наплевательский подход к международным отношениям, показывая пренебрежительное отношение к интересам других государств, включая Россию. Помимо этого, политик отметил, что власти Соединенных Штатов привыкли сеять смуту и раздор по всему миру. Однако российская сторона не позволит Вашингтону «хозяйничать» у границ страны.

«Байдену нужно понять, что за красными линиями идет черная полоса, которая никому не нужна», — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.

Ранее глава государства рассказал, что не приемлет ничьих красных линий в контексте ситуации вокруг Украины, а недопустимость вторжения в стану рассчитывает обсудить во время «долгого разговора» с российским коллегой Владимиром Путиным. На форуме «Россия зовет» лидер РФ заявил, что красными линиями для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности Москвы.