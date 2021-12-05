Аджоев указал на волю и характер футболистов «Арсенала» в матче с «Химками»

Футболисты «Арсенала» проявили в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» волю и характер. Таким мнением поделился президент тульского клуба Гурам Аджоев.

Руководитель туляков отметил, что игра с «Химками» получилась сложной. Он поблагодарил игроков и тренерский штаб за проделанную работу и три набранных очка.

«Проигрывать в таком матче 0:1 и в итоге вырвать победу — это значит проявить волю и характер. Сегодня мы еще раз убедились, что такие качества у тульского "Арсенала" есть. Это очень приятно и важно. До зимней паузы у нас остается игра в Москве с ЦСКА. Сейчас нужно спокойно подготовиться к этому матчу и отыграть его на максимуме», — передает слова Аджоева ТАСС.

В воскресенье туляки на выезде обыграли «Химки» со счетом 2:1. На 61-й минуте грузинский хавбек Зурико Давиташвили сравнял счет в матче. Автором победного гола стал хавбек Эванс Кангва. Две результативные передачи — на счету Кингза Кангвы.