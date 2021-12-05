Юшков объяснил, почему США не рискнут ввести новые санкции против «СП–2»

Весьма маловероятно, что власти Соединенных Штатов Америки введут новые санкции против газопровода «Северный поток – 2», несмотря на угрозы конгрессменов блокировать принятие оборонного бюджета на 2022 год.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Sputnik Азербайджан» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, который считает, что цена последней попытки Вашингтона остановить реализацию российско-немецкого газопровода оказалась для США слишком велика.

Ранее члены конгресса США заявили, что заблокируют принятие нового оборонного бюджета, если в его проект не будет включен пакет санкций против «Северного потока – 2». Однако, по мнению Игоря Юшкова, эти ограничительные меры едва ли будут приняты американскими властями, так как они затрагивают уже не «Газпром» и Россию, интересы Германии.

«Против санкций активно выступает и Европа, и администрация Байдена, потому что они предполагают запрет сертификации "Северного потока – 2". А ее осуществляют не российские компании, а немецкий регулятор. Поэтому эти санкции будут против Германии. Естественно, это ухудшит отношения США с ФРГ, поэтому Байден и сами немцы против них», — объяснил аналитик.

vk.com / Игорь Юшков

По мнению эксперта, очередной этап борьбы с газопроводом «Северный поток – 2» является частью внутриамериканской политической борьбы чтобы вынудить президента США Джо Байдена нарушить слово, данное им канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Минувшим летом американский и немецкий лидеры договорились, что Вашингтон не станет препятствовать достройке и введению в эксплуатацию нового газопровода.

Нарушив эту договоренность Штаты нанесут удар по своим, что вобьет клин в отношения Вашингтона и Берлина, американская элита дорожит союзом с Европой, считает Юшков.

Немецких политиков возмущает жесткая позиция американских конгрессменов. В Германии инициаторов новых санкций против «Северного потока – 2» называют «сбрендившими», так как бескомпромиссная позиция американских «ястребов», по оценке немецких экспертов, может привести к полномасштабной торговой войне.

Однако американские конгрессмены настаивают на демонстративном наказании немецкого бизнеса за нежелание подчиниться диктату США, заключает Юшков.