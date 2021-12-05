Петербургский бизнес жалуется на сложные условия работы из-за плохой уборки снега

Практически целую неделю Санкт-Петербург находится в снежном плену. Этот факт отразился на жизни всего города, пострадал и бизнес.

По словам директора известного в Петербурге кафе «Добродомик» Александры Синяк, городская администрация во главе с Александром Бегловым, как обычно, не ожидала, что зимой может выпасть снег. Это извечная городская проблема. Конечно же, это отразилось и на заведении. Работники просто не могут добраться вовремя.

«Время приезда на работу увеличилось в два-три раза. Постоянные пробки — все, естественно, ухудшилось», — сказала она в беседе с Федеральным агентством новостей.

В этом плане сфера общественного питания не сильно пострадала. Однако, какие трудности начали испытывать службы доставки с приходом зимы, можно только догадываться.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.