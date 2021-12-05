Депутаты Госдумы призвали учредить ежегодный выходной 31 декабря

Члены комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб заявили о необходимости выходного дня 31 декабря в России.

Депутаты призвали сделать последний день в году нерабочим на постоянной основе. При этом в 2021 году 31 декабря и так станет выходным днем, так как 2 и 3 января 2022 года выпадают на субботу и воскресенье, передает URA.RU.

«Очевидно, что 31 декабря и так нерабочий день. В лучшем случае, работают до обеда. Фактически, начинается подготовка к корпоративу. Я считаю, что, это правильное решение, и его надо переводить на постоянную основу», — отметил Алехин.

Бессараб поддержала коллегу, подчеркнув, что таким образом можно будет снять с людей часть беспокойства за новогодние праздники. Однако депутат добавила, что тогда придется переносить выходные дни, предназначенные для других праздников.

Ранее Светлана Бессараб заявила, что права российских работников защищены не в полной мере. Профсоюзы неоднократно указывали на злоупотребление работодателей служебным положением.