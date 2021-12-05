Flug Revue: российский перехватчик МиГ-31 еще долго будет опасен для НАТО

Самолет-перехватчик МиГ-31, спроектированный еще в Советском Союзе, может еще долго нести службу, охраняя воздушное пространство России.

Такое мнение высказывается в материале, опубликованном немецким изданием Flug Revue. Автор статьи, отмечает, что Миг-31 несет службу уже 40 лет, и останется в строю еще неограниченно долгий срок, благодаря заложенному в него ресурсу и постоянным модернизациям.

Самолет-перехватчик МиГ-31 и так являлся опасным противником, а в результате начатой в 2007 году масштабной программы модернизации боевая машина получила радиолокационную систему (РЛС) «Заслон-АМ», позволяющую на расстоянии до 320 километров вести бой одновременно с шестью целями, отслеживая при этом еще десять объектов. Также самолет был вооружен ракетами Р-37М, способными поражать обнаруженные цели на расстоянии более 280 километров.

Кроме того, в ходе модернизации конструкторы провели «цифровизацию» кабины МиГ-31БМ, оснастив ее жидкокристаллическими экранами, отображающими тактическую, навигационную, радиолокационную и другую информацию.

«Модернизацию проходит и обшивка самолета, при этом практически все новые устанавливаемые на борт компоненты — российского происхождения, хотя ранее часть из них выпускалась в бывших советских республиках, — сообщает автор материала. — Весь процесс модернизации одного самолета занимает меньше года и увеличивает боевую мощь МиГ-31 втрое».

Также была проведена работа по оснащению перехватчика электродистанционной системой управления (ЭДСУ) и проводится его дополнительная «компьютеризация», что позволит заменить классическое механическое управление полетом электронным интерфейсом. К настоящему времени в России уже идут испытания обновленного самолета с ЭДСУ.

«Русские, вероятно, не смогут найти преемника этому перехватчику [в ближайшее время]. Но это и не обязательно: срок службы МиГ-31 практически неисчерпаем благодаря его фюзеляжу, который частично сделан из титана», — заключает немецкий журналист.