Опасные для жизни петербуржцев сосульки пополнили список снежных проблем города

Проблема заснеженности Санкт-Петербурга не теряет своей актуальности с момента, когда над городом навис циклон «Бенедикт». Администрация во главе с губернатором Александром Бегловым продолжает отчитываться о проделанной работе, но пока только бумажной.

Петербуржцы целую неделю наблюдают, как любимый город погружается под снежный покров. Сказочное время года не прибавляет новогоднего настроения, а лишь сулит проблемы жителям Северной столицы.

Помимо того, что автовладельцы стоят в многочасовых пробках из-за недобросовестно расчищенных дорог, а пешеходы вынуждены пробираться через горы снега на работу, в поликлиники и школы, над петербуржцами нависла еще одна угроза — сосульки. Они пополнили список снежных проблем города.

Местами образовавшийся на карнизах лед стал настолько массивным, что может обвалиться под собственным весом на головы прохожих, пишут Невские Новости. Пока остается не ясным, как Смольный собирается решать эту проблему. До сих пор петербуржцы, уставшие жаловаться на плохую организацию работы коммунальных служб, только наблюдают, как администрация проигрывает в борьбе с осадками, либо даже не пытается им противостоять.