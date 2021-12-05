Три лыжника погибли под 200-метровой лавиной в Австрии

Жертвами схода лавины в Зальцбурге стали три молодых австрийца.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на полицию. По предварительным данным, все они входили в группу из 11 лыжников, которые в эту субботу отправились в поход в федеральные земли Зальцбурга.

Восемь человек оказались накрыты снежной лавиной во время подъема по склону. Троих из них накрыло снежным пластом, двоим удалось выбраться. Погибшие — граждане Австрии от 19 до 24 лет. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.