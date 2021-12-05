Симоньян на историческом примере показала разницу в мышлении россиян и американцев

Россияне воспринимают войну, как что-то «страшное, жестокое, необоримое», в то время как у американцев отношение к подобному совсем другое. Об этом в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, рассуждая о том, чем жители РФ отличаются от американцев.

В частности, Симоньян напомнила, что в свое время третий президент США Томас Джефферсон заявил, что характерная черта жителей Соединенных Штатов, в том, что они не являются завоевателями и никогда ими не станут. Однако именно американцы осуществили сотни раз нападали на другие страны, подчеркнула главред RT. И уже другой американский лидер Вудро Вильсон заявил:

«Если державы закрыли для нас двери, мы эти двери взломаем. Если наши финансисты получили в какой-то стране привилегии, государство должно использовать военную мощь, чтобы эти привилегии отстоять», — процитировала политика Симоньян.

И именно этим, по ее словам, США и занимается. Во всех их военных операциях сохраняется эта рэкетирская риторика, которую в итоге признали даже американские генералы.

Global Look Press / Nicolas Armer/dpa

Прикрываясь благими намерениями, США на протяжении десятилетий развязывали войны, а сейчас они то же самое пытаются провернуть на Украине, подчеркивает Маргарита Симоньян.

Эти особенности политического мышления необходимо понимать для того, чтобы осознать различия между россиянами и американцами.

«Для нас война — это что-то страшное, что-то жестокое, необоримое, но обязательно героическое и праведное. Потому что наши войны, о которых мы помним, всегда были такие, — напомнила главред RT. — А в истории США с натяжкой единственной такой войной можно считать их собственную Гражданскую войну».

mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

Напомним, ранее Маргарита Симоньян в споре с американским журналистом Николаем Злобиным доказала, что Соединенные Штаты Америки, хоть и провозглашают себя свободной страной, на самом деле таковой не являются, и американцам по уровню свободы далеко до россиян.

Жителей США, по ее словам, с детства пичкают лозунгами о свободе, в частности клятвой американскому флагу, которую детям вдалбливают с шести лет. В результате американцы вырастают уверенными в том, что они живут в свободной стране, и даже не задумываются о том, что у них нет и близко той индивидуальной свободы, которая есть у людей в России.