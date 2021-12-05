Кадры с места обнаружения убитых на Кипре россиянок опубликовали в Сети

СМИ поделились кадрами с места обнаружения тел двух убитых на Кипре гражданок России. Их нашли закопанными на заднем дворе частного дома.

Как сообщает журналист РЕН ТВ, пока не известно, как туристки познакомились со своим убийцей, и чем занимались на острове. Известно, что главный подозреваемый в убийстве сам показал место, где закопал тела своих жертв.

Напомним, 43-летняя Алраизи Хаят и 33-летняя Мария Газибагандова перестали выходить на связь 17 ноября в Ларнаке. Как сообщили в российском посольстве на Кипре, одна из россиянок прибыла на остров в начале лета, другая — полтора месяца назад. Обе находились там как туристы и снимали квартиру.