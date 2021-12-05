Пожилой пилот в Германии посадил самолет на автобан и врезался в грузовик

Пожилой житель Германии экстренно посадил легкомоторный самолет на автомагистраль, после чего попал в аварию с участием грузовой машины. О необычном дорожном происшествии сообщает пресс-служба полиции города Пирмазенс.

За штурвалом воздушного судна находился 72-летний мужчина. Согласно имеющейся информации, пилот понял, что у самолета технические проблемы, и принял решение совершить вынужденную посадку. В качестве подходящего места немец выбрал ближайший автобан.

Вероятно, традиционные участники движения на магистрали не сразу сориентировались, и, едва пенсионер приземлился, то сразу столкнулся с грузовиком. Отмечается, что пилот получил легкие травмы, а мужчина за рулем наземного транспортного средства вообще не пострадал.

ДТП с участием самолета на какое-то время перекрыло движение по трассе. В настоящий момент прежняя дорожная обстановка полностью восстановлена.