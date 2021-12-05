Экс-глава Украины Кравчук: люди в СССР были готовы к развалу Советского Союза

Жители Советского Союза были готовы к распаду СССР, об этом говорит отсутствие протестов после заключения Беловежского соглашения, рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Соответствующим заявлением он поделился в фильме Наили Аскер-заде «30 лет без Союза», который вышел на телеканале «Россия-1». По словам политика, систему необходимо было ломать, а Беловежское соглашение выполнило свое историческое значение.

«Почему никто, абсолютно никто официально не восстал против этого переворота, если называть это переворотом? Не было. Таким образом, люди были готовы к этому», — подчеркнул Кравчук.

Ранее бывший украинский лидер рассказал, что население Крымского полуострова в основном является русским. Он также назвал ошибкой Киева то, что страна не смогла после распада СССР взять под контроль Черноморский флот. Из-за этого, по его словам, Россия вернула себе Крым в 2014 году.