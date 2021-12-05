В «Спартаке» прокомментировали слова главы «Уфы» Мурзагулова о Соболеве

Начальник пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на высказывание председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова о нападающем московского клуба Александре Соболеве.

По словам представителя красно-белых, нет смысла обращаться в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), поскольку необходимо сфокусироваться на ближайших матчах.

«Насколько мы знаем, господин Мурзагулов уже выступил с менее воинственным заявлением. Смысла обращаться в комитет по этике не видим. Не наш метод, да и не тот масштаб проблемы. Сосредоточены на предстоящем матче с "Легией", а не на "Уфе", с которой уже сыграли в этом сезоне», — передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) вырвал победу у «Уфы» в компенсированное время, когда судья после просмотра видеоассистента (VAR) назначил пенальти за нарушение на Соболеве. После игры Мурзагулов отметил, что форварду за такую игру надо было вручить «Оскар».