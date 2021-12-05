Килинкаров описал сценарий свержения Зеленского по указке США

Последний госпереворот на Украине произошел только потому, что команду на его проведение дали Соединенные Штаты Америки, после того, как находившийся тогда у власти Виктор Янукович проявил самостоятельность и отказался подписывать договор об ассоциации с ЕС.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» напомнил политолог, бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, по словам которого украинские олигархи уже готовы устроить в стране очередной майдан, но пока не получили отмашки от американцев.

Для того, чтобы Вашингтон позволил украинскому олигархату свергнуть нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, тому надо начать проводить политику, несогласованную с Соединенными Штатами, считает Килинкаров. Например, глава государства должен попытаться провести прямые переговоры с Россией, с Донецкой или Луганской народными республиками, а также снять какие-то экономические барьеры или изменить риторику Киева в отношении Москвы.

«Тут может быть все что угодно… То же самое происходит сейчас. Олигархат готов свергать Зеленского. Но пока не пришло время, когда его действия будут противоречить интересам американцев», — объяснил украинский политолог.

Ведь то же самое было с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, напомнил Килинкаров.

wikipedia.org / Saeima / CC BY-SA 2.0

Янукович, по его словам, до определенного времени полностью устраивал американцев. Именно он сделал для евроинтеграции Украины больше, чем все остальные украинские лидеры вместе взятые, поэтому никто его не собирался свергать. Хотя украинский олигархат негативно относился к Януковичу и был готов к решительным действиям уже в 2012 году.

То есть идея госпереворота в Киеве родилась не в американском посольстве. Эту идею в посольство США принесли украинские олигархи, которые хотели поменять президента, подчеркивает Килинкаров.

«Так продолжалось ровно до того времени, пока Янукович не встретился в Сочи с (российским лидером Владимиром) Путиным и не заявил то, что он заявил в отношении евроинтеграции, подписания так называемой ассоциации. Вот ровно до этих пор он вполне себе устраивал американскую власть», — напомнил политолог.

И только когда интересы американских властей совпали с интересами украинских олигархов, Вашингтон дал «зеленый свет» для проведения Майдана. Сама же Украина к тому моменту была полностью готова к госперевороту, заключил Килинкаров.