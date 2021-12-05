Скончался участник боевых действий в Афганистане и депутат гордумы Мегиона Шамиль Даминов

Ушел из жизни депутат городской думы Мегиона в ХМАО Шамиль Даминов. Ему было 66 лет. О печальной новости в социальных сетях сообщил глава муниципалитета Олег Дейнека.

«Сегодня ушел из жизни депутат Думы города седьмого созыва, член фракции политической партии КПРФ, общественник Шамиль Камильевич Даминов», — говорится в сообщении.

Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Информация о дате и месте прощания пока не поступала.

Политик родился в Уфе в 1955 году. Он успешно окончил школу, техникум и военный медицинский институт. Даминов был участником боевых действий в Афганистане. На протяжении пяти лет он возглавлял хоспис, а с 2009 года активно занимался общественной деятельностью. Пост депутата гордумы Мегиона Шамиль Даминов занял в прошлом году.