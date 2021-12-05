Ибрагимович рассказал о мелочности руководства «Манчестер Юнайтед»

Нападающий итальянского клуба «Милан» Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о работе в «Манчестер Юнайтед» и рассказал историю о том, как руководство «красных дьяволов» удержало из его заработной платы 1 фунт за фруктовый сок.

По словам 40-летнего игрока, уважение футболистов вызывают даже самые мелкие детали и нюансы.

«Одна вещь меня очень удивила: все думают о "Манчестер Юнайтед" как о топ-клубе, одном из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны кажется, что это так. Но как только я оказался там, я обнаружил мелочный, замкнутый менталитет», — сказал шведский игрок в интервью The Athletic.

Ибрагимович вспомнил историю с фруктовым соком, который он выпил перед очередным матчем, а потом обнаружил, что в начисленной зарплате не хватает 1 фунта.

«Я позвонил менеджеру команды: "Простите, почему клуб забрал фунт из моей зарплаты?" Менеджер ответил: "Это за фруктовый сок из мини-бара". Я опешил: "Ты шутишь?" Он парировал: "Нет, если ты что-то заказываешь, ты должен за это платить"», — рассказал футболист.

Ибрагимович выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.