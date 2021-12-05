Евродепутат Вебер призвал свернуть проект «Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» необходимо свернуть, заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер.

По словам евродепутата, такой поворот событий возможен в случае «вооруженного конфликта» на границе России и Украины.

«Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины», — высказался парламентарий.

Вебер также уверен, что такая «угроза для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе» является реальной. Он назвал ситуацию «испытанием для НАТО и западного сообщества».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия никогда не давала никакого повода Киеву обвинять Москву в якобы «агрессии» против Украины. Политик отметила, что западные страны попросту используют «ослабевшие» украинские власти для нагнетания антироссийской истерии.