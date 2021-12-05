Профессор Хультен предупредила об опасности дефицита железа

Нехватка железа в организме может привести к негативным последствиям для здоровья, сообщила профессор внутренней медицины и клинического питания в Гетеборгском университете Лена Хультен.

Железо является необходимым материалом для производства гемоглобина. Так, нехватка этого минерала приводит к железодефицитной анемии. При этом состоянии человек чувствует постоянную усталость, сонливость, проблемы с концентрацией. Кроме того, кожа начинает бледнеть, а волосы выпадать.

«Если у вас дефицит железа, вы часто начинаете жить словно в два раза медленнее, у вас не хватает сил на все, что вы раньше спокойно делали», — объяснила Хультен в беседе с изданием Expressen.

Специалист отметила, что в группу риска входят беременные женщины, а также вегетарианцы. Она подчеркнула, что это вещество входит в состав красного мяса и субпродуктов.

Диетолог Анна Дробышева посоветовала есть кунжут, который богат железом. Этот продукт также является источником магния, цинка, меди, фосфора.