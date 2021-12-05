Российские лыжницы одержали победу в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии

Первая женская сборная России по лыжным гонкам лидировала в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Спортсменки обошли соперниц из Швеции.

Кубок мира по лыжному спорту стартовал 26 ноября в финской Руке и продолжился в Норвегии. Там российские лыжницы одержали победу в эстафете в рамках этапа соревнований. В состав команды вошли Юлия Ступак, Вероника Степанова, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Они показали результат 41 минута 19 секунд.

На втором месте оказалась сборная Швеции. Третью строчку заняли спортсменки из Норвегии.

Вторая сборная России завершила гонку восьмой. В ее состав вошли Яна Кирпиченко, Анастасия Фадеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.