Матвиенко привезла королю Бахрейна письмо Путина о желании углубить сотрудничество

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Бахрейн с официальным визитом.

Как сообщила политик, с собой она привезла письмо королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифу от президента России Владимира Путина. В послании российский лидер выразил желание углубить уже налаженное двустороннее сотрудничество, а также распространить этот опыт на новые области.

«Лидеры наших стран, между которыми установились доверительные отношения, придают особое значение углублению уже налаженного сотрудничества и распространению этого опыта на новые сферы взаимного интереса», — высказалась Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что впервые находится в Бахрейне и уже оценила гостеприимство королевства. Встреча Матвиенко с королем намечена на 6 декабря.

Ранее Матвиенко заявила, что россияне в трудные времена не становятся беженцами, а предпочитают «бежать в военкомат». По словам спикера Совфеда, «партнеры» Российской Федерации не должны забывать это свойство россиян.