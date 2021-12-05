Новичок «Спартака» Илья Свинов назвал правильное ударение в своей фамилии

Новоиспеченный вратарь «Спартака» Илья Свинов заявил, что готов к конкуренции в столичной команде и рассказал, как правильно ставить ударение в его фамилии.

Голкипер признался, что даже не мечтал о таком продолжении игровой карьеры. Футболист назвал «Спартак» клубом с великой историей. На вопрос, как он относится к шуткам фанатов, что с такой фамилией он не мог не оказаться в стане красно-белых, Свинов ответил, что его это не задевает.

«Нормально отношусь к этому [шуткам про фамилию]. Все по делу. Как ставить ударение в фамилии? На "о"», — сказал вратарь в интервью на YouTube-канале московского клуба.

Стоит отметить, что «свиньи» — одно из неофициальных прозвищ «Спартака».

«Спартак» объявил о переходе Свинова в минувшую субботу, 4 декабря. Соглашение с голкипером вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитано до весны 2025 года. В контракте предусмотрена опция его пролонгации.