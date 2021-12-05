Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у девяти прибывших из ЮАР россиян

Положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию был выявлен у девяти россиян, которые вернулись из ЮАР.

Согласно данным предоставленным Роспотребнадзором, на данный момент медики устанавливают штамм, которым заражены прибывшие. Отмечается, что среди заболевших коронавирусом есть беременная женщина с ребенком. ПЦР-тестирование было проведено по прилету в аэропорту.

Как ранее сообщалось, в середине ноября на юге Африки был зафиксирован новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». ВОЗ классифицировала новую мутацию как VOC — «вариант, вызывающий беспокойство».