Жительницы Петербурга с детьми на руках оказались в бедственном положении из-за сугробов

Снегопад в Санкт-Петербурге превратил прогулки молодых мам с колясками в экстремальный спорт. Одна из них, жительница Центрального района Екатерина Ч. призвала власти уделить внимание ситуации.

Молодая мама из Петербурга оказалась в бедственном положении, как и другие недавно родившие женщины. Представительницы прекрасного пола с детьми на руках рискуют выронить ребенка из коляски. Екатерина Ч. поделилась подробностями проблемы с Федеральным агентством новостей.

«Даже маленькие сугробики, которые легко можно пересечь ногами, становятся серьезной проблемой, когда ты катишь перед собой ребенка. Невозможно пройти на детские площадки: подходы к ним не убраны, и единственный способ попасть туда — это перенести коляску на руках. Без крепких мужских рук здесь не обойтись», — пожаловалась жительница Центрального района.

Петербурженка отметила, что неподалеку от ее микрорайона открыли пункт бесплатной раздачи питания для бомжей, которые часто ходят по двору.

«Не хотелось бы после игры с ребенком на площадке вернуться и обнаружить в коляске чью-то недопитую бутылку», — заключила молодая мама.

С появлением снега каждая прогулка стала испытанием с многочисленными препятствиями. Екатерина Ч. уточнила, что «водит» не только коляску с ребенком, но и автомобиль, который недавно пришлось откапывать лопатой из-за неубранных осадков.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пока не решил проблему с очисткой дорог. Жители города вынуждены самостоятельно убирать снег, чтобы добраться на работу, домой или в гости.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.