Переброска вод в Северо-Крымский канал обережет полуостров от перехода в «сухой режим»

Непогода, обрушившаяся на уходящей неделе на Крым, помимо неприятностей, принесла полуострову и пользу, пополнив его запасы пресной воды. Так, приток ресурса в крымские водохранилища впервые за три месяца превысил объемы его забора.

Ситуацию с водоснабжением на полуострове эксперты обсудили в эфире радио «Спутник в Крыму», по словам которых, объем выпавших в последние дни осадков в три раза превышают прошлогодние показатели, когда крымчане переживали водный кризис.

Но, как отметили специалисты, необходимо помнить, что осадки в Крыму выпадают неравномерно — наибольшее количество традиционно приходится на западную часть полуострова.

«Рекордсмен — Чернореченское водохранилище, которое питает Севастополь. Там выпало 1,2 миллиона. кубометров. На втором месте Счастливенское и Загорское, питающие Ялту. Дальше водохранилища, которые питают Симферополь — Симферопольское, Партизанское, Аянское. А вот на востоке Крыма, к сожалению некоторые водохранилища за этот период не получили притоки. Но вода с запада на восток еще придет», — сообщил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и Архитектуры КФУ Илья Николенко.

При этом эксперты напомнили о показателях годовой динамики, согласно которым за 11 месяцев 2021 года объем притоков в крымские водохранилища оказался больше прошлогоднего и примерно равен объему притоков 2019 года.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Предыдущий, 2020-й год, оказался очень сухим. Именно тогда Крым вошел в состояние водного кризиса. В связи с этим специалисты напомнили о семилетних циклах, в рамках которых полуостров переживает засухи и водообильные периоды, плавно сменяющих друг друга. Таким образом, если в 2020 году в Крыму была засуха, то следующую можно будет ждать только к 2027 году, а водообильный период придется на 2024 год.

Справедливость теории семилетних циклов подтверждается многолетними наблюдениями. Исходя из этого, по подсчетам специалистов, уже к середине 2022 года суммарный объем пресной воды, собранный одним только Симферопольским водохранилищем, составит не менее 22 миллионов кубометров.

«Соответственно, если в 2023 году прирост продолжится, мы заполним водохранилище полностью, а в 2024 опять будем вынуждены сбрасывать "лишнюю" воду по руслу Салгира», — заявил директор научно-производственной компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

И такие «пуски по Салгиру», по словам Копачевского, в Крыму устраивают каждые семь лет, что является непростительным расточительством. Поэтому уже сейчас необходимо позаботиться о том, как во время водообильных годов сохранять ценный ресурс на более засушливое время.

«Чтобы не терять десятки миллионов кубометров воды, нужны определенные мероприятия. То, что можно реализовать быстро, — это переброска в Межгорный гидроузел и в Северо-Крымский канал. Если этого не делать, через семь лет следует ожидать нового сухого цикла, и мы опять уйдем в "сухой режим"», — предупреждают оба эксперта.

Федеральное агентство новостей /

Также Николенко и Копачевский призывают не забывать и о том, что осадки в Крыму выпадают неравномерно, поэтому, чтобы избежать потери пресной воды, необходимо соединить между собой дефицитный и профицитные регионы, и перераспределять воду между ними.

«Когда мы говорим о финансовой стороне вопроса, надо оценить какую пользу мы от этого получим. Например, строительство опреснительного завода — это колоссальные деньги, а еще выбросы в атмосферу, сложность в эксплуатации, — объяснил Анатолий Копачевский. — А тут необходимо провести трубопровод, который в одну сторону и вовсе будет работать самотеком, а там, где потребуется насосы, речь все равно будет идти об относительно небольшом энергопотреблении».

Таким образом, заключил эксперт, в Крыму перестанут просто сливать излишки ценной воды и сохранят колоссальные объемы ресурса, обеспечив водную безопасность полуострова.