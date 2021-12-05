Глава «Нафтогаза» Витренко назвал «издательством» решение ФРГ о регистрации Nord Stream 2

На Украине выступили против решения Федерального сетевого агентства Германии (BNA) о регистрации дочерней компании Nord Stream 2 AG на территории ФРГ. Об этом сообщило издание Lenta, со ссылкой на заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко.

По его словам, подобный шаг, равно как и сертификация российского газопровода «Северный поток — 2», якобы противоречит политике и правилам Евросоюза. Витренко добавил, что считает необходимым создание возможности для участия в транзите альтернативных поставщиков, причем на всех участках «СП-2». Он также призвал к полному применению Третьего энергопакета — закона ЕС о либерализации газового и энергетического рынков.

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — заявил глава «Нафтогаза».

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Он также отметил, что «последней надеждой» Украины стала Европейская комиссия, которая будет играть решающую роль в принятии окончательного решения по «СП-2» на территории Евросоюза. Именно она, по словам Витренко, может помочь оказать противодействие России, которая якобы собирается использовать доминантное положение на газовом рынке для политического давления на ЕС. Более того, он призвал ввести против РФ очередные санкции.

Ранее немецкий политик, премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг обвинила США в нарушении договоренностей по «Северному потоку — 2».